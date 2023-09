Filha de Tadeu Schmidt abandona curso de jornalismo após sofrer homofobia em universidade

A primogênita do apresentador Tadeu Schmidt, Valentina, tomou a difícil decisão de abandonar os estudos em jornalismo após sofrer homofobia por parte de colegas e professores da universidade. Apesar de inicialmente seguir os passos do pai e completar alguns semestres, Valentina foi vítima de preconceito, em parte devido à conexão com o famoso apresentador, o que a levou a desistir do sonho no início deste ano.

Valentina, que se assumiu como parte da comunidade LGBTQIAP+ em 2021, compartilhou em uma entrevista ao jornal O Globo a hostilidade que experimentou na instituição de ensino, não apenas dos colegas de sala, mas também de alguns professores que tentaram desencorajá-la.

"Um dos professores, em particular, proferia comentários homofóbicos a meu respeito e fazia observações desrespeitosas sobre meu pai. Pensei: 'Não vou permanecer em um ambiente onde não me sinto bem-vinda'", relatou Valentina.

Valentina explicou que os ataques relacionados à orientação sexual começaram após ela se identificar como queer. Ela suportou dois anos de insultos até decidir mudar de curso e, atualmente, está estudando artes cênicas. "Quando me assumi, isso causou um grande alvoroço. Compreendi que, devido à visibilidade que ganhei como filha de meu pai, isso iria se tornar um grande problema. As pessoas disseram que eu o fiz para chamar a atenção. Fiz isso porque finalmente me senti confortável comigo mesma", enfatizou a jovem.

Apesar dos desafios enfrentados, Valentina é determinada a não se deixar abater. "Sofri bullying na escola por um longo período e já lidei com todo tipo de comentário negativo. Se consegui lidar com isso em uma fase tão complicada, então não tenho medo agora", afirmou, acrescentando: "Recebo comentários hostis quase todos os dias. Fico chateada com o que escrevem, sim, mas não permito que isso me abale nem afete as pessoas que amo."