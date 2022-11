Tadeu Schmidt fala sobre relação com filha que se assumiu queer: 'continua sendo a mesma'

Tadeu Schmidt contou o que sentiu quando a filha Valentina, de 20 anos, assumiu ser queer. A palavra nova no vocabulário de muita gente significa que a pessoa não se identifica como heterosexual, mas rejeita rótulos. Durante o "Papo de Segunda", do canal GNT, o jornalista disse que a relação com a filha não mudou e que nunca houve tabus na relação do jornalista com as filhas.

"Pra mim não mudou absolutamente nada. Não posso nem dizer que eu a acolhi porque foi um dia como outro qualquer. Continuamos nos amando do mesmo jeito, minha filha continua sendo a mesma", disse. Ele é pai de duas jovens.

Porém, Schmidt ficou preocupado com a reação do público conservador e com a exposição de Valentina: "Se tem uma coisa que eu lamentei é que quando a Valentina faz essa declaração, o conservador vai dizer ‘a filha do Tadeu é meio assim, por isso ele fica defendendo essas coisas’. Eu já defendo isso há muito tempo. E sendo a minha filha não mudou nada, que ela seja feliz do jeito que ela quer", contou.