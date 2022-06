Valentina, filha de Tadeu Schmidt, publica no Dia do Orgulho LGBTQIA+: 'sou queer e me orgulho'

No dia 28 de junho, países no mundo todo celebram o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é marcada por um protesto que ocorreu nos Estados Unidos, em 1969, no mesmo dia, pedindo o fim da violência contra o grupo. Valentina Schmidt, filha do atual apresentador do "Big Brother Brasil", Tadeu Schmidt, compartilhou uma foto em sua conta no Instagram onde fala sobre o fato de ter se assumido na mesma data, um ano atrás.

VEJA MAIS

A atriz conta que há um ano tomou umas das decisões mais difíceis de sua vida. “Uma decisão da qual me orgulho profundamente”, disse.

“Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar”.

Confira a publicação de Valentina:

O texto acompanha uma foto, em que Valentina segura uma placa com os dizeres “eu sou queer e me orgulho”. Tadeu ainda comentou na foto da própria filha, com diversos corações de cores diferentes, formando um arco-íris, símbolo do movimento. Ana Paulo Araújo, apresentadora do “Bom Dia Brasil” também comentou: “E nós estamos orgulhosos de você”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)