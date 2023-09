Ator Victor Meyniel é espancado por homofobia; suspeito é preso

O ator Victor Meyniel, 27 anos, foi brutalmente espancado na madrugada de sábado (2), no Rio de Janeiro. O agressor foi identificado como Yuri de Moura Alexandre, que agora enfrenta acusações de homofobia pela defesa do ator.

O caso ocorreu na portaria de um prédio localizado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As imagens da violência foram registradas por uma câmera de segurança do local.

Segundo relatos de Victor Meyniel, que é assumidamente gay, ele conheceu Yuri em uma boate da região e os dois decidiram seguir para o apartamento. O que começou como uma noite aparentemente amigável mudou completamente quando uma amiga de Yuri se juntou a eles no apartamento. Foi nesse momento que seu comportamento mudou drasticamente.

"Eu comecei a ficar chateado com a situação, não entendi o porquê desse alvoroço todo, e falei: 'A gente tava ficando, pelo amor de Deus, qual o problema da gente estar se beijando ali, entendeu?'", disse o ator em entrevista ao G1.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver Yuri desferindo socos repetidos contra Victor, que estava caído no chão. A vítima tentou se proteger cobrindo o rosto, mas o agressor continuou o ataque enquanto o porteiro do edifício estava observando a cena sem intervir.

Após as agressões, Victor foi deixado caído no chão enquanto Yuri fugia da cena do crime. Com a ajuda da mãe, o ator chamou a polícia e abriu um boletim de ocorrência na 12ª DP. Ele precisou passar por um exame de delito no IML (Instituto Medico Legal) e foi atendido pela UPA, logo em seguida.

Yuri de Moura Alexandre foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Copacabana, onde enfrenta acusações graves, incluindo lesão corporal e injúria por preconceito, que podem resultar em uma pena de 2 a 5 anos de prisão.

Em nota, a equipe do ator disse que o porteiro que aparece nas imagens também foi indiciado por omissão a socorro.

Apoio

Nas redes sociais, além receber mensagens de apoio pelo ocorrido, amigos lhe desejaram um feliz aniversário, celebrado no domingo (3). Victor Meyniel, agradeceu o apoio dos amigos, família e fãs. "Não sei o que seria de mim sem essa rede de apoio que tenho e valorizo a cada dia mais", escreveu o ator no X, antigo Twitter.

A assessoria do Victor finalizou a nota pedindo que os seguidores divulguem a publicação e o vídeo da agressão. "Homofobia é crime e criminosos não passarão impunes. Estamos na luta! Contamos com a divulgação das imagens", escreveu.

Agressão no Rock in Rio 2017

Esta não é a primeira agressão por homofobia que Victor Meyniel viveu. Em 2017, enquanto participava do Rock in Rio, ele foi vítima de violência por sua orientação sexual e relatou o ocorrido nas redes sociais.

Na época, o ator publicou uma foto em que seu rosto e mãos estavam ensaguentados. Na legenda, ele escreveu: "Fala galerinha, pra quem diz q homofobia não existe, bom dia e boa semana (tá tudo bem já, mas não passarão, violência não tem justificativa)".

Influenciador

Victor conquistou a fama durante a adolescência, criando conteúdo no aplicativo Vine, onde vídeos eram limitados a apenas seis segundos. Ele se tornou uma sensação nas redes sociais, criando um canal no YouTube, que alcançou a marca de 1 milhão de inscritos. No entanto, decidiu seguir seu sonho de atuar e deixou para trás sua carreira como youtuber.

No mundo do cinema, ele já fez parte do elenco de filmes como "Internet: o Filme" (2017) e "Meus 15 Anos" (2017). Ele também trabalhou em projetos como "Os Espetaculares" e "A Última Festa".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)