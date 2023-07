Após polêmica sobre homofobia, affair de Rafael Cardoso sai em defesa do ator: 'Coração gigante'

O suposto novo amor do ator Rafael Cardoso, a modelo Thaís Fusther, de Santa Catarina, partiu em defesa do artista após as últimas polêmicas envolvendo o nome dele. Nos últimos dias, Rafael virou assunto ao compartilhar um vídeo com falas preconceituosas do humorista e ex-BBB Nego Di sobre o cropped usado por João Guilherme e foi acusado de ser "homofóbico".

Segundo a modelo nas suas redes sociais, ela comentou "quem conhece o ser humano Rafael Cardoso, jamais falaria que ele é homofóbico. Ele tem um coração gigante que, literalmente tira de de si para dar para o próximo. Parem de dar ibope a biscoiteiro", afirmou.

Vale destacar ainda que, durante a polemica, duas mulheres viram a público dizer que receberam cantadas do ator por direct do Instagram quando ele ainda estava casada. Uma delas foi a atriz transexual Gabrielle Gambine, sobrinha de Robertta Close. Rafael e Thaís se conheceram há alguns meses, mas ainda não assumiram o relacionamento publicamente.

Confira um pouco do trabalho da modelo Thaís Fusther:

VEJA MAIS