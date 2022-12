Isolado no mato e traições: motivos da separação de Rafael Cardoso e Mariana Bridi são revelados

Rafael Cardoso e Mariana Bridi já haviam se divorciado, embora o anúncio do fim do casamento de 15 anos só tenha vindo a público agora. A informação é da jornalista Fábia Oliveira, do portal em Off, que afirma que as traições do ator foram um dos motivos para o término.

Ainda segundo revelado pela jornalista, as “puladas de circo” de Rafael eram frequentes, mas Mariana teria perdoado todas as situações que ficou sabendo, já que o ator dizia que ela era a mulher da vida dele e que jamais a largaria. Eles são pais de Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 8.

Outro motivo que pode ter levado ao fim da relação, é que, de acordo com a jornalista, Rafael Cardoso passou a ficar mais tempo na fazenda que os dois tinham, isolado no interior, do que na casa onde morava com a família.

O término de Rafael Cardoso e Mariana Bridi foi anunciado no último domingo (4).