Logo após anúncio de divórcio, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho ao vivo

No último domingo, 4, a notícia que o ator Rafael Cardoso tinha se divorciado da esposa após 15 anos de casados pegou a muitos de surpresa. Na noite do mesmo dia, enquanto participava do programa "Central da Copa", Rafael beijou Jojo Todynho ao vivo. O fato gerou bastante repercurssão na internet.

Durante o último bloco do programa, a cantora anunciou que havia feito uma música para o galã. Com bom humor, Rafael pediu para dançar com a carioca enquanto ela cantava a canção. O que surpreendeu a todos, e até a própria Jojo, foi o beijo que ele deu nela.

"Tenho uma música para você", disse Jojo, ao se levantar e virar de frente para o ator. "Só se for dançar comigo", retrucou Rafael. "Eu danço com você. Vai, Fred. Você é da batida", pediu a cantora ao ex-jogador que também estava lá.

"Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser", cantarolou Jojo. O recém solteiro dançou com a cantora e, simplesmente, a beijou. Rafel afirmou depois que teve essa atitude porque "ficou nervoso" com a música da carioca.

"Não sei o que eu falo", disse, surpreso, o apresentador Alex Escobar.

Depois do episódio, os dois contaram que o beijo teria sido "técnico", mas Fred não perdeu a piada e afirmou que Jojo sairia de lá comprometida.

O episódio aconteceu horas depois do anúncio do divórcio de Rafel Cardoso. Ele estava casado há 15 anos com a atriz e influenciadora Mariana Bridi. Os dois tem uma filha chamada Aurora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)