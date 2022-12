Jojo Todynho aparece com possível novo romance e internautas reagem: 'Sinto cheirinho de amor no ar'

Internautas especulam que a cantora Jojo Todynho (25) tenha engatado um novo romance com o policial carioca Gabriel Sequeira, que publicou uma foto com a ex-A Fazenda na última quinta-feira, 1º de dezembro.

Jojo, Gabriel e outros amigos estavam no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O policial publicou a imagem no seu Instagram com a seguinte legenda: “Momentos de um fim de semana em clima de Copa do Mundo”. A cantora comentou a publicação e disse: “Fechamento”, com um coração. Veja:

Jojo Todynho e Gabriel Sequeira em evento no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Gabriel Sequeira é modelo e policial militar. Na publicação do Instagram, diversos internautas publicaram comentários apoiando o possível novo casal. “Sinto cheirinho de amor no ar”, comentou uma internauta. “Jojo poderosa que pegou ou pegará você”, disse outra.

A cantora se separou do ex-marido, o militar Lucas Souza, em novembro, após menos de um ano de casamento.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)