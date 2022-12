Cara Delevingne desabafa sobre vício em pornografia

A modelo Cara Delevingne , de 30 anos, confessou que era viciada em consumir conteúdo pornografico. Ela abriu o coração sobre o assunto durante o documentário feito pela “Planet Sex”, e afirmou que assistia ao material desde muito nova para conseguir chegar ao orgasmo. O trecho que trouxe o assunto à tona vai ao ar em seis partes, no canal britânico BBC. O primeiro foi divulgado na quinta-feira (1º). As informações são do UOL.

Veja um trecho:

Delevingne contou que tinha dificuldade para manter relações sexuais sem o estímulo dos vídeos adultos. Apesar de dizer que não assistia aos conteúdos todos os dias, a modelo confessou que só conseguia “chegar ao êxtase" quando assistia a pornografia, o que não “deixa de ser um vídeo”, segundo ela.

“A pornografia dá aos jovens uma visão distorcida de como o sexo e a intimidade deveriam ser. Eu definitivamente não teria feito muitas coisas se não tivesse assistido pornografia, e definitivamente me arrependi disso depois”, afirmou Cara, acrescentando que isso a fez ter uma relação muito pior consigo mesma.

Cara ainda destacou que deixou de consumir o conteúdo pornográfico em razão de ter se tornado uma pessoa “insensível”.