Rafael Cardoso sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso sofreu um acidente de moto na quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. A colunista Mariana Morais, do portal Em Off, conversou com o ator, que havia acabado de receber alta hospitalar, e disse que estava bem, apesar de ter ficado “todo lanhado” por conta das escoriações.

Para a revista Quem, a assessoria de imprensa de Rafael explicou que ele trafegava de moto no Mergulhão da Barra, Zona Oeste da capital carioca, quando foi cortado por outro veículo e caiu. O ator da Globo teve escoriações na perna, mas está bem e se recupera em casa.