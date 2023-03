Homofobia: idosa é retirada de metrô por ataques contra casal homossexual; vídeo

Uma idosa foi retirada de um metrô da linha vermelha, em São Paulo (SP) após realizar diversos ataques verbais contra um casal homossexual que viajava no transporte público. Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram o momento em que a mulher sugere que o casal deveria ler a bíblia e quando seguranças a retiram do vagão.

No vídeo gravado por uma testemunha, a mulher afirma que está “ensinando” o casal e sugere que ambos “leiam a biblía”. Ela declara que está dando um “conselho de mãe” para a dupla, quando um dos jovens rebate: “Deus me livre de ter você como mãe”.

Pouco depois, um dos jovens continua: “A senhora pensa que é quem, pra vir aqui atrapalhar os outros? Você é louca!”. A mulher responde: “Não sou não. Se eu fosse, eu matava vocês. Matava um monte por aí”. Veja o vídeo do momento da discussão:

Quando o metrô realiza uma parada, um dos jovens chama os seguranças, que intervêm na confusão. “Essa mulher aqui tá incomodando, eu e meu namorado, tá agredindo a gente verbalmente”, diz um dos rapazes. O segurança pergunta se o jovem gostaria de representar contra a mulher, e ele afirma que sim.

Por conta disso, o homem ordena que a mulher saia do trem junto dos jovens, para encaminhamento da denúncia. Mesmo com certa resistência da idosa, o segurança ameaça: “Senhora, desce, ou eu vou ter que te ajudar?”. A mulher desce do metrô e os passageiros comemoram a sua saída.

Confira o momento da retirada:

Segundo informações da empresa que comanda a linha de metrô, as partes foram ouvidas e levadas a uma delegacia para esclarecimento dos fatos. O casal não quis registrar a denúncia e, por conta disso, a senhora foi liberada. Apesar de ter viralizado nesta segunda-feira (13), o caso ocorreu na última quinta (9), por volta do meio-dia.

O crime de homofobia no Brasil

Desde 2019, o crime de homofobia é equiparado ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, o que significa que atos discriminatórios contra pessoas LGBTQIA+ são passíveis de punição nos termos da lei. Isso significa que a homofobia é considerada uma forma de crime de ódio, e que quem comete esse tipo de crime pode ser punido com prisão e multa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)