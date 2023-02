Homossexual é encontrado morto com partes íntimas de fora em Alenquer; suspeita é de homofobia

Moradores de Alenquer, no oeste do Pará, encontraram o corpo de Marcos Sales da Silva, 38 anos, conhecido como "Market", na manhã desta quarta-feira (22), no centro da cidade. A vítima, foi localizada próximo da Feira do Produtor Rural, na avenida Benedito Monteiro. De acordo com o delegado titular de Alenquer, Lucas Vasconcelos, à frente das investigações sobre o caso, foram identificados sinais de asfixia e "há indicativo de se tratar de um crime de homofobia, mas as investigações vão prosseguir a fim de tudo ser esclarecido". Até o final da tarde desta quarta-feira (22), ninguém foi preso, mas a Polícia dispõe de imagens de câmeras de segurança do local e buscar por um homem que foi avistado com a vítima momentos antes do crime. "Market" foi morto por asfixia contra o solo, de acordo com as primeiras informações sobre o fato obtidas pela Polícia.

Crime

O crime foi praticado entr 6 a 8 horas desta quarta-feira, de vez "Market" aparece às 6 horas nas imagens obtidas pela polícia. A Polícia obteve, como informações, que a vítima encontrou-se com um rapaz em uma festa por volta das 5 e 6 horas e ambos se dirigiram até o local onde o crime ocorreu. A Perícia não encontrou nada que apontasse que "Market" foi morto por esfaqueamento ou disparo de arma de fogo. "Provavelmente, ele foi morto por asfixia no solo", destacou o delegado Lucas.

Nada foi roubado da vítima, que estava com uma bolsa com documentos. A calça de "Market" estava abaixada até o meio das coxas, mas não foram identificados de lesões sexuais no cadáver. O homem que aparece junto à vítima nas imagens de câmeras de seguranaça aparente ter idade na faixa de 25 anos.

O 3º sargento Vieira, da Polícia Militar, que esteve nas primeiras diligências no local do crime, disse durante uma transmissão no Facebook ao repórter Marcelo Leitão, que os residentes acionaram a guarnição da 26ª Companhia ao caso. O policial comentou encontraram uma cueca, que não pertencia a Marcos.

“Fomos acionados por populares de que tinha um rapaz, que possivelmente teria sido assassinado atrás da Feira do Agricultor. Foi averiguado e constatado o fato. Aparentemente ele (Marcos) foi espancado. Acredito que trata-se de um crime sexual, haja vista que tem pertences de uma outra pessoa lá, uma cueca. As partes íntimas dele (Marcos) estavam todas de fora”, relatou o sargento.

Quando foi encontrado morto, Marco vestia uma blusa preta, calça de cor vinho e botas escuras, além de ter uma pochete envolta da cintura. Na publicação, diversas pessoas comentaram conhecer Market. Uma internauta contou que pela noite de terça-feira (21) chegou a vê-lo vivo. “Na terça vi ele passar em frente de casa”.

Quem era Market?

"Market" era muito querido em Alenquer, tendo uma vida focada no esporte, em particular, o handebol. Marcos era atleta dessa modalidade e jogava pela Seleção Alenquerese de Handebol. Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, a equipe se manifestou sobre o caso. “É com grande pesar e tristeza que recebemos a notícia do falecimento de nosso atleta Marcos Sales; Market foi uma pessoa muito ativa no handebol e na comunidade esportiva, fazendo parte, de forma brilhante, da seleção alenquerense em diversas competições locais e regionais, além de atuar na cultura e na área de educação em nosso município”, é expressado na nota.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que o caso de homicídio é investigado pela delegacia de Alenquer. "Imagens estão sendo analisadas e diligências são feitas para identificar e localizar o envolvido no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido", detalhou a nota da PC.