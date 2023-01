'Negão da Maria Luísa' é baleado na frente de sua casa em Alenquer, oeste do Pará

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Negão da Maria Luísa”, foi baleado ao chegar em sua residência, na madrugada desta sexta-feira (13), em Alenquer, no oeste do Pará. A casa está localizada na Vila Taperebá, rua Valdomiro Monteiro, no bairro da Bela Vista.

VEJA MAIS

Segundo informações da polícia repassadas a um portal local, pelo menos três disparos atingiram a vítima.

“Negão da Maria Luísa” é bastante conhecido da cidade e seria o pai de um jovem, também conhecido pelo apelido “Galo Cego”, que estaria envolvido em um homicídio. Não foi confirmada, porém, a relação com os tiros.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações às polícias Civil e Militar sobre o crime e o estado de saúde da vítima.