Homem é baleado na perna durante assalto dentro de casa após retornar de bar em Itaituba

Wuislley Barboza da Silva, de 30 anos, foi baleado na perna dentro de casa durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (28) na 27ª Rua, localizada no município de Itaituba, região sudoeste do Pará. A vítima estava bebendo com a esposa num bar quando, ao retornarem ao imóvel onde moram, aconteceu o caso. O suspeito teria roubado um cordão de ouro de 30 gramas que Wuislley usava, quando dois disparos de arma de fogo foram efetuados e apenas um deles atingiu o homem. As informações são do Giro Portal.

A companheira da vítima contou que eles estavam bebendo num estabelecimento próximo de onde moram. O suspeito adentrou no imóvel anunciando o assalto e apontando uma arma de fogo para o casal.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, por volta de 1h, e constataram a denúncia. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas no entorno do local, mas não conseguiram localizar o autor dos disparos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realizou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para avaliação médica. Até às 15h30 desta segunda-feira (28), a Redação Integrada de O Liberal não obteve detalhes sobre o estado de saúde de Wuislley.

A reportagem solicitou mais informações sobre o paradeiro do suspeito à Polícia Civil (PC) e aguarda retorno.