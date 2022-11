PM prende 29 suspeitos e recaptura 23 foragidos do sistema penitenciário

A operação “Fechando o Cerco” da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) que, iniciou na última sexta-feira (25) e prolongou durante o último final de semana, terminou a prisão de 29 suspeitos em todo Estado. Entre os mandados de prisão cumpridos e foragidos recapturados, 23 pessoas retornaram ao Sistema Penal.

Foram realizadas 7.863 abordagens, incluindo 11 embarcações, 42 ônibus e vans e 130 bares, casas de shows e similares. Apesar dos números, a PM não divulgou detalhes sobre os suspeitos capturados ou em quais dos 144 municípios paraenses ocorreram as prisões.

Ainda conforme os registros da ação policial, 4.220 pessoas foram revistadas. Duas armas de fogo foram apreendidas, junto com duas munições – de calibre não informados – e 10 armas brancas, além de mais de 10 quilos de drogas.

Quebrando recorde

A operação “Fechando o Cerco”, bateu o recorde de policiais e viaturas atuando nas ruas do Pará. Foram 1.023 viatura, 4.005 policiais militares e uma aeronave. O recorde anterior era da operação "Super Overlord" que colocou, simultaneamente, 3.368 policiais e 926 viaturas nas ruas de todo o estado.

Sobre a operação Fechando o Cerco

Desencadeada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Militar do Estado do Pará a Operação “Fechando o Cerco” tem por objetivo dar cumprimento a mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça nos 144 municípios paraenses, além de combater crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídios, garantindo com isso mais segurança pública à população dos municípios do Pará.

A coordenação da operação foi feita pelo Departamento-Geral de Operações (DGO) - órgão responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização das demais entidades da corporação - e contou com a participação do comandante-geral, coronel Dilson Júnior, e o chefe do DGO, coronel Sergio Neves.

Operação também leva em conta movimentação no comércio durante a Black Friday e a chegada do Natal, afirma comandante-geral da PM

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Dilson Junior, a operação também tem como foco de atuação dos agentes de segurança durante a Black Friday - que começou oficialmente nesta sexta-feira (25) e vai até a próxima segunda-feira (28) - e a chegada do Natal.