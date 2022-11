Operação 'Fechando o Cerco': PM cumpre mandados de prisão e recaptura foragidos no Pará

A Polícia Militar do Estado do Pará (PM) deflagrou a operação “Fechando o Cerco” nesta sexta-feira (25) para cumprir mandados de prisões e recaptura de foragidos da Justiça em todo o Estado. A ação ocorre simultaneamente em todos os 144 municípios paraenses buscando intensificar o policiamento ostensivo durante o final de semana, com base no atendimento de denúncias e no levantamento dos índices criminais. As autoridades não divulgaram dados sobre a quantidade de mandados a serem cumpridos e foragidos procurados pela polícia.

VEJA MAIS

O lançamento da operação aconteceu na avenida Pedro Álvares Cabral, entre a travessa Dom Romualdo Coelho e a avenida Visconde de Souza Franco. Antes do inicialização do trabalho da PM, o trânsito no local ficou bloqueado por quase uma hora.

A coordenação da operação foi feita pelo Departamento-Geral de Operações (DGO) - órgão responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização das demais entidades da corporação - e contou com a participação do comandante-geral, coronel Dilson Júnior, e o chefe do DGO, coronel Sergio Neves.

Operação também leva em conta movimentação no comércio durante a Black Friday e a chegada do Natal, afirma comandante-geral da PM

Segundo o comandante-geral da PM, operação também tem como foco de atuação dos agentes de segurança durante a Black Friday - que começou oficialmente nesta sexta-feira (25) e vai até a próxima segunda-feira (28) - e a chegada do Natal.

“O objetivo é reduzir cada vez mais os índices de criminalidade. Temos alguns objetivos específicos: a recaptura de foragidos, aquele evadidos do Sistema Penal, que foram beneficiados com a saída temporária e que, por ventura, não tenham retornado ao cárcere e também a ação de presença da Polícia Militar nesse momento de compras natalinas, em que parte da população recebeu a primeira parcela do 13º salário. A gente entende que o comércio em todo Estado está agitado. A gente precisa estar presente para evitar furtos e roubos, principalmente no entorno de áreas comerciais e casas bancárias”, disse Dilson.

Relação do nome da ação com a dinâmica do trabalho policial

O comandante-geral, Dilson Junior, aproveitou para dizer que o nome da operação tem relação com a dinâmica do trabalho da corporação. “Estamos com tropas montadas, viaturas em quatro e duas rodas, embarcações priorizando ações de barreira nas áreas fronteiriças com Estados vizinhos do Pará, como Amazonas, Tocantins e Mato Grosso, fechando o cerco, como é o próprio nome da operação”, explicou.