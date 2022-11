Operação policial prende 32 foragidos da Justiça no Pará

A Polícia Civil do Pará (PC) prendeu 32 foragidos da justiça em mais uma fase da operação denominada “Cerberus”, nesta quarta-feira (9), no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. O objetivo da iniciativa é realizar o levantamento e dar cumprimento a mandados de prisão em aberto contra pessoas acusadas por diversos crimes.

Ao todo, 64 mandados de prisão preventiva foram levantados pela PC. Eles foram expedidos por meio da Comarca de Dom Eliseu. Outros seis municípios fizeram parte da operação: Ananindeua, Goianésia, Tailândia, Itaituba, Rondon do Pará e Cachoeira do Piriá.

Também houve prisões em cidades de outros estados da federação, como Imperatriz, Açailândia, Itinga, São Luís e Balsas, no Maranhão, Paiçandu, no Paraná, e Inocência, no Mato Grosso do Sul.

Foragido é preso em flagrante em Dom Eliseu

Durante o cumprimento de um mandado no município de Dom Eliseu, os agentes localizaram, junto ao suspeito, porções de entorpecentes, além de invólucros utilizados para a embalagem e comercialização de drogas. Todo o material foi apreendido e, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o indivíduo também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Esta etapa da operação "Cerberus" contou com a participação de policiais civis da 3ª, 7ª e 10ª Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp), lotados nos municípios de Paragominas, Mãe do Rio, Ulianópolis, Aurora do Pará, Ipixuna, Irituia, São Miguel do Guamá, Santa Maria, Marabá, Rondon do Pará, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins.

Os trabalhos policiais vão prosseguir com o objetivo de dar cumprimento aos demais mandados em aberto, bem como levantar informações sobre outros criminosos foragidos da Justiça.