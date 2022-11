Operação 'Fechando o Cerco': homem com mandando de prisão é capturado pela PM em Itaituba

Um homem identificado como Micael da Silva Reis, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) na noite de sexta-feira (25) durante o primeiro dia da operação “Fechando o Cerco”. Micael tinha um mandado de prisão em aberto pela a 3ª Vara Criminal de Caxias – por um crime não divulgado – e foi detido na avenida Getúlio Vargas, centro de Itaituba, na região sudoeste do Pará. As informações são do Giro Portal.

VEJA MAIS

Os militares realizavam rondas pelo local quando, por volta de 21h, abordaram o acusado e verificaram no sistema que havia um mandado de prisão contra ele.

Com o homem, os policiais apreenderam um aparelho celular. O celular foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba junto com Micael para a realização dos devidos procedimentos.

Saiba o objetivo da operação “Fechando o Cerco”

A PMPA deflagrou a operação “Fechando o Cerco” nesta sexta-feira (25) para cumprir mandados de prisões e recaptura de foragidos da Justiça em todo o Estado. A ação ocorre simultaneamente em todos os 144 municípios paraenses buscando intensificar o policiamento ostensivo durante o final de semana, com base no atendimento de denúncias e no levantamento dos índices criminais. As autoridades não divulgaram dados sobre a quantidade de mandados a serem cumpridos e foragidos procurados pela polícia.

A coordenação da operação foi feita pelo Departamento-Geral de Operações (DGO) - órgão responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização das demais entidades da corporação - e contou com a participação do comandante-geral, coronel Dilson Júnior, e o chefe do DGO, coronel Sergio Neves.

Operação também leva em conta movimentação no comércio durante a Black Friday e a chegada do Natal, afirma comandante-geral da PM

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Dilson Junior, a operação também tem como foco de atuação dos agentes de segurança durante a Black Friday - que começou oficialmente nesta sexta-feira (25) e vai até a próxima segunda-feira (28) - e a chegada do Natal.