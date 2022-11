Quatro pessoas são presas em Parauapebas durante Operação Fechando o Cerco

A Operação Fechando o Cerco realizada pela Polícia Militar em Parauapebas, sudeste do Pará, resultou na prisão de quatro pessoas pelo crime de tráfico de drogas. A operação foi intensificada em três bairros considerados pela Polícia Militar como áreas de risco no município.

Três dos suspeitos foram presos no bairro Bela Vista. Com Rodrigo dos Santos França Barbosa, Manoel Souza Dias e Daniel da Silva Souza a equipe apreendeu 230 gramas de cocaína, uma motocicleta, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão utilizada pelo trio para pesar os entorpecentes e R$ 30,00 reais em dinheiro, que a polícia acredita ser fruto da venda de droga.

No momento da prisão um dos suspeitos chegou a oferecer a motocicleta aos policiais para serem liberados. Todos os suspeitos são da mesma família e foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Eles irão responder pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção passiva e receptação, já que um dos aparelhos celulares apreendidos era objeto de furto.

Outra prisão ocorreu no bairro Cidade Jardim. Anderson Sales Pinheiro foi abordado pela Polícia Militar no momento em que despachou um embrulho ao avistar a guarnição, a atitude levantou a suspeita da equipe que resolveu verificar do que tratava o pacote jogado fora.

Foi constatado que o pacote descartado continha “crack”, pesando aproximadamente 5,6 gramas. Indagado sobre o referido entorpecente, o mesmo informou que estaria aguardando uma pessoa que pegaria a droga. Questionado se em sua residência teria mais da substância ilícita, ele informou que sim, e autorizou a entrada da equipe na residência.

No local foi apreendido dentro de um isopor um pacote com pó de “cocaína” pesando aproximadamente 786 gramas e duas barras de “crack”, pesando aproximadamente 1.983kl. Além das substâncias dentro da caixa de isopor, foi apreendidas também duas balanças de precisão utilizadas para pesagem das drogas. Anderson Sales foi conduzido para a delegacia e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Operação

Desencadeada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Militar do Estado do Pará a Operação “Fechando o Cerco” tem por objetivo dar cumprimento a mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça nos 144 municípios paraenses, além de combater crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídios, garantindo com isso mais segurança pública à população dos municípios do Pará.