Homem é preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e crime ambiental no município de Marabá

Um homem, identificado como Claudemir Júlio Lima, foi preso na manhã deste sábado (26) sob suspeita de tráfico de drogas, poste ilegal de arma de fogo e crime contra a fauna. A ocorrência foi registrada no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo a Polícia Militar, uma guarnição estava em ronda ostensiva pela avenida Antônio Vilhena, nas proximidades da rua Dom Pedro I, no bairro Independência, quando foi abordada e informada por populares sobre o tráfico de entorpecentes realizado no endereço. Ao chegar ao local, os agentes perceberam que se tratava de uma casa abandonada sem muro e sem porta.

Claudemir Júlio Lima foi flagrado com uma porção de aproximadamente 40g de maconha embalada para venda e 5 petecas de crack. O suspeito informou que residia no imóvel ao lado, sendo que na casa foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira tipo “por fora” desmontada, além de 3 munições de calibre 38 e 3 munições calibre 28. Um pássaro silvestre tipo Curió também estava no local.

Diante das circunstâncias, o homem recebeu voz de prisão, foi algemado e levado para 21º Seccional de Polícia de Marabá. Ele está à disposição da Justiça.