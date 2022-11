Policial penal é preso por uso indevido de arma de fogo em Itaituba

Um policial penal, identificado como Adailson Silva de Abreu, foi preso na tarde de sábado, 26, em Itaituba, após realizar um disparo com sua arma de fogo dentro de um balneário. A ação se deu após o policial discutir com uma mulher. Ele foi preso em flagrante. Com informações de Giro Potal.

Relatos dão conta de que Adailson Silva Abreu estava no balneário Fonte Azul, localizado em Itaituba, quando teria discutido com uma mulher que não teve a identidade revelada. Ele a teria ameaçado e, em seguida, teria realizado o disparo, que, segundo informações preliminares, não alvejou ninguém.

No mesmo local estava um cabo da Polícia Militar (PM) que imediatamente fez a abordagem do suspeito, apreendeu a arma e acionou uma guarnição da PM. O policial penal foi conduzido, juntamente com a arma, para a delegacia de Polícia Civil de Itaituba para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

A redação integrada de O Liberal apura, junto à Polícia Civil do Pará (PC), à PM e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) mais detalhes sobre o caso.

VEJA MAIS

Outros policiais penais do Pará foram presos esta semana

Na última quinta-feira, 24, dois policiais penais do Pará foram presos em uma operação da Polícia Civil do Amapá (PC-AP), com apoio da PC-PA, de combate ao comércio ilegal de armas de fogo e outros assessórios.

O delegado Estéfano Santos, titular da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da PC-AP, conta que “a ação ocorreu nas cidades de Castanhal em Belém no Pará e em Macapá no Amapá e, é fruto de investigação de aproximadamente quatro meses, na qual apurou que um grupo de pessoas liderados por dois Policiais Penais do Estado do Pará estavam promovendo o comércio ilegal de armas de fogo e acessórios".

As investigações apontaram que os dois policiais penais paraenses compravam armas de fogo de pessoas que as adquiriram de maneira lícita e as revendia sem a observância das exigências legais. As armas eram comercializadas com outros traficantes e com membros de facções criminosas, explicou o delegado.