Novo Progresso: PC aponta que advogado encontrado morto dentro de casa foi executado com 14 tiros

A polícia apontou que o advogado Sanclair Ribeiro Martins, de 40 anos, foi executado com 14 tiros. O caso foi descoberto depois que um vizinho localizou a vítima morta na tarde de quinta-feira (24), caída no chão da casa onde morava, localizada no bairro Nego do Bento, município de Novo Progresso, região sudoeste do Pará. A suspeita é de que Sanclair possa ter sido executado na noite anterior (23). As informações são da Folha de Progresso.

Apesar da quantidade de perfurações provocadas por disparos de arma fogo, a Polícia Científica do Pará (PCP) encontrou 15 cápsulas disparadas. Não se sabe onde possa ter atingido o outro disparo que não acertou Sanclair.

Suspeito levou o celular e danificou sistema das câmeras de vigilância do imóvel

A Polícia Civil (PC) foi acionada ao caso e percebeu que o celular do advogado e parte do sistema tinha sido danificado parte do sistema de câmeras de vigilância do imóvel em que Sanclair residia com a família. De acordo com o site Folha do Progresso, a suspeita da polícia é de que o autor dos disparos deveria ter feito essas ações para supostamente “mascarar” a cena do crime. No entanto, nada foi confirmado pela PC à redação integrada de O Liberal.

Sanclair foi assessor jurídico da prefeitura da cidade

Ainda segundo o site Folha do Progresso, o advogado foi assessor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, na Prefeitura de Novo Progresso, durante o ano passado.

Ajude com mais informações que possam ajudar na localização do autor dos disparos

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.