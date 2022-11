Advogado é encontrado morto dentro de casa em Novo Progresso

O advogado Sanclair Martins foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Nego do Bento, localizado no município de Novo Progresso, região sudoeste do Pará. De acordo com informações do site Novo Progresso, a vítima foi localizada por um amigo caída ao chão do imóvel onde residia. Sanclair apresentava perfurações pelo corpo. A suspeita é de que os ferimentos tenham sido provocados por disparos de arma de fogo e que se trate de uma execução.

VEJA MAIS

A Polícia Militar foi acionada pelo amigo de Sanclair. O advogado supostamente teve o celular furtado e o sistema de monitoramento de segurança da residência levado. Outra hipótese apresentada pela polícia é de que o crime possa ter ocorrido na noite de quarta-feira (23).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

Sanclair foi assessor jurídico da prefeitura da cidade

Ainda segundo o site Folha do Progresso, o advogado foi assessor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, na Prefeitura de Novo Progresso, durante o ano passado.

Ajude com mais informações que possam ajudar na localização do autor dos disparos

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.