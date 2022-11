Corpo de mulher é encontrado em lixão próximo à comunidade garimpeira em Itaituba

Um corpo do sexo feminino, identificado como sendo de Luciana Almeida, foi encontrado em um lixão próximo à comunidade de Cuiú-Cuiú, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O cadáver foi localizado na última quarta-feira (23), mas só pôde ser removido nesta quinta. A causa da morte ainda é esconhecida. As informações são do Portal Plantão 24 Horas News.

A guarnição da Polícia Militar de Cuiú-Cuiú foi acionada por volta de 12h30 de quarta-feira para atender uma ocorrência de achado de corpo. Mas, a Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo, não tinha como ir ao local, que fica a quatro quilômetros da comunidade. Diante da situação, o delegado da Polícia Civil repassou aos militares um modelo de laudo cadavérico, o que possibilitou a retirada e o traslado até o município de Itaituba.

A família da vítima foi localizada e está tomando as providências cabíveis para liberação e enterro. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar a esclarecer o fato podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.