Vítima de facada é encontrada agonizando na zona rural de Maracanã

Um homem conhecido pelo apelido de 'Coxa' foi morto na noite da última quarta-feira (23), em Maracanã, região nordeste do estado. A vítima foi localizada por moradores das redondezas ainda com vida, mas, agonizando, por volta das 22h30, em uma área de mata na zona rural da Vila do Jacó. Com informações de Correio do Norte.

A Polícia Militar foi chamada e uma guarnição enviada ao local, mas, 'Coxa' já estava morto. Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) constataram que ele tinha uma perfuração nas costas, feita por arma branca. Segundo apurações feitas junto a moradores da área, ele era conhecido por cometer pequenos furtos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação dos autores do crime podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar