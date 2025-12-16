Suspeito de liderar de facção criminosa em Tucuruí é preso em Novo Repartimento

Um suspeito de exercer liderança em uma facção criminosa com atuação na região do Lago de Tucuruí foi preso na manhã desta terça-feira (16) em uma ilha de difícil acesso no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu após cumprimento de mandados judiciais relacionados a investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região.

A ação contou com a atuação conjunta das equipes da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, da Delegacia de Homicídios de Tucuruí, do Core Carajás e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA).

Os mandados de prisão são oriundos de processos judiciais relacionados a quatro homicídios, além dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. "O homem é apontado de exercer a função de conselheiro rotativo da área 094, bem como conselheiro de missões da referida área, sendo também conhecido por reiteradas ameaças a agentes de segurança pública”, detalhou o superintendente regional do Lago de Tucuruí, delegado Erivaldo Campelo.

Após cerca de três anos de investigações, com troca de informações de inteligência entre as equipes envolvidas, foi possível localizar o investigado em uma região de ilhas no município de Novo Repartimento.

De acordo com a PC, o para se deslocar até o local foi exigida uma complexa logística para que os agentes chegassem ao local onde o investigado se escondia. Houve um planejamento operacional específico para a ação de captura, com início ainda na segunda-feira (15).

Durante a ação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e uma arma de fogo. O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.