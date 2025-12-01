Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?

"Uma mulher divertida, sorridente e gente boa” é assim que Tainara Souza Santos, de 30 anos, é descrita pelos familiares e amigos. Ela foi arrastada pelo ex em um carro na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, nesse sábado (29/11). Tainara teve as duas pernas amputadas após a ocorrência e foi socorrida por pessoas que passavam no local.

Tainara estava trabalhando na produção de uma agência de comércio eletrônico e é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8, e mora sozinha com eles. Ainda segundo amigos, ela é uma mulher que gosta de sair, curtir e viajar. Segundo o irmão da vítima, o homem que dirigia o carro que arrastou Tainara era um ex-ficante dela.

De acordo com investigações, quem dirigia o veículo era o ex da jovem, que a perseguia há tempos. O irmão de Tainara informou que eles nunca tiveram nada sério. A Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio, segundo apurações com testemunhas e análise de imagens de câmeras levaram à identificação do suspeito, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que segue foragido. Ele está sendo procurado pelas autoridades.

Familiares, amigos e advogados de Tainara Souza Santos dizem que vão lutar para que a justiça seja feita pela vítima e que o caso não fique impune.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)