‘Pelezinho’ é encontrado morto com sinais de espancamento em Tucumã, no sudeste paraense

Um homem identificado como Custódio Filho dos Santos Silva, conhecido como "Pelezinho", foi encontrado morto na madrugada deste domingo (30), em Tucumã, no sudeste paraense. O cadáver estava na rua do Lírio, no Setor Palmeira 1. A suspeita, segundo informações iniciais, é de que a vítima tenha sido morta a pauladas. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente.

A Polícia Civil foi acionada após a denúncia do homicídio. Informações preliminares também apontam que Pelezinho seria o mesmo jovem que confessou a decapitação do artesão Rodrigo Cowboy, caso de grande repercussão na região.

Ainda segundo informações iniciais, o corpo da vítima apresentava diversas lesões causadas por um objeto contundente. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Uma equipe funerária fez a remoção do corpo. Até o momento, não há informações sobre como o crime ocorreu e sobre possíveis suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Tucumã instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Equipes trabalham para identificar o autor do homicídio e localizar possíveis testemunhas do crime.

“A vítima foi identificada como Custódio Filho Santos Silva. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, detalha a PC.