Motociclista morre após colidir com poste em Ananindeua na manhã desta segunda

Um motociclista, identificado como Pedro Joaquim Andrade da Costa, que não teve a idade revelada, morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (1º) em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima trafegava em alta velocidade em uma moto Honda CG 160 Titan pela travessa Sn 17, no bairro do Coqueiro, quando colidiu contra um poste por volta das 5h30. Com o impacto, ele morreu no local.

Equipes da Polícia Científica (PCEPA) estiveram no local para realizar o levantamento das primeiras informações do local e remoção do cadáver. A PM também esteve no local para preservar o local até a chegada da perícia.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que Pedro Joaquim Andrade da Costa morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso é apurado pela Seccional da Cidade Nova", detalha a PC.

Já a PCEPA disse, também por meio de nota, que o corpo da vítima foi periciado e liberado para familiares nesta segunda-feira (1º).