Mulher morre após ser atingida por motorista alcoolizado em Outeiro, confirma PC
A vítima, identificada como Patrícia do Socorro Reis Pereira, chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Uma motociclista morreu após ser atropelada na noite do último domingo (30), no bairro São João, em Outeiro, por um motorista embriagado, segundo confirmação da Polícia Civil. A vítima, identificada como Patrícia do Socorro Reis Pereira, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações, Patrícia acompanhava uma amiga que seguia a pé quando o carro, conduzido por um motorista aparentemente alcoolizado, avançou e atingiu a moto. Com o impacto, ela foi arremessada por vários metros e sofreu ferimentos graves.
A Polícia Civil informou que a Seccional de Icoaraci instaurou um inquérito para apurar o caso. O condutor foi apresentado pela Polícia Militar, autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool e submetido ao exame de alcoolemia, que deu positivo. Ele vai responder por homicídio culposo no trânsito, agravado pelo uso de álcool. Perícias foram solicitadas, e testemunhas estão sendo ouvidas para seguir com as investigações.
Em nota, a PC confirmou que a Seccional de Icoaraci instaurou um inquérito policial para investigar o caso. “O condutor do veículo foi apresentado à unidade pela Polícia Militar e autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool. Ele realizou exame de alcoolemia, que resultou positivo, e vai responder por homicídio culposo no trânsito, agravado pelo uso de álcool”.
“A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu no hospital. Ela foi identificada como Patrícia do Socorro Reis Pereira. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações”, acrescenta a nota.
