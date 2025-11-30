Foragida do Pará e acusada de matar enteada enforcada é encontrada morta em cela

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, foi encontrada morta dentro da cela em que estava presa. Ela estava detida após ser acusada de matar a enteada; além disso, a mulher era foragida pelo homicídio do marido no Pará.

O corpo de Iraci foi encontrado por volta das 17h deste sábado, 30, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Na ocasião, agentes encontraram Iraci morta durante a entrega da janta; ela estava sozinha na cela. A suspeita é de que a mulher tenha tirado a própria vida.

De acordo com o Correio Braziliense, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou, em nota, que a sirene de emergência da unidade foi acionada e, imediatamente, os agentes prestaram os primeiros socorros até que um profissional de saúde do presídio chegasse à cela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para reforçar o atendimento, mas, apesar das tentativas de reanimação, os médicos confirmaram o óbito.

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) ficará responsável por investigar as circunstâncias da morte.

Entenda os crimes

A mulher estava presa desde o dia 21 de novembro sob a acusação de ter enforcado a enteada, na casa em que moravam, na Estrutural, em Brasília (DF), utilizando um cinto, e deixado o corpo da menina pendurado em uma pilastra dentro da residência.

Ao ser presa, foi constatado que Iraci já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Pará. Ela era acusada de cometer um homicídio contra o ex-companheiro, mas negava a autoria do crime.

Segundo as informações iniciais, o assassinato ocorreu em 17 de dezembro de 2023, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste paraense. A vítima, identificada como Marcos Gomes, foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Em seguida, parte do corpo do homem teria sido queimada. Uma espingarda calibre 28, supostamente usada no crime, foi encontrada no local. A suspeita teria deixado o imóvel e não foi mais vista.