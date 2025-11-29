Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

Cerca de 35 tabletes de maconha foram apreendidos no km 323 da BR-155, em Marabá, no sudeste do estado. A droga foi localizada na tarde deste sábado (29), dentro de um ônibus que faz viagens interestaduais, com o auxílio de um cão farejador. O suspeito de ser o proprietário do entorpecente fugiu.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e teve o apoio da Guarda Municipal (GM) de Marabá. A ação aconteceu por volta de 12h, quando um ônibus foi abordado com apoio do canil da GM. Durante a vistoria, um cão farejador indicou a possível presença de drogas em duas malas que estavam no compartimento de bagagens.

Os agentes realizaram a vistoria do conteúdo e encontraram os tabletes da substância ilícita. A bagagem foi identificada como sendo de um passageiro. Segundo o registro da ocorrência, o suspeito aproveitou um momento de descuido para fugir, deixando seus documentos para trás. No entanto, os policiais realizaram a identificação do homem. Equipes realizaram buscas nas proximidades, mas o suspeito conseguiu entrar em uma área de mata e não foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que dará continuidade às investigações.