O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

O Liberal
fonte

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta. (Foto: Redes Sociais)

Um ciclista identificado como Francisco, mais conhecido como ‘Chico’, morreu em um grave acidente de trânsito na PA-136, rodovia que liga os municípios de Castanhal e Terra Alta. Segundo as informações iniciais, neste sábado (29), a vítima trafegava no quilômetro 11 em uma bicicleta quando foi atingida por uma carreta. Com o impacto, o ciclista morreu na hora.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores da área tentando ajudar o ciclista, que está caído às margens da via. O homem não apresenta sinais vitais. A bicicleta que ele conduzia ficou completamente destruída devido à colisão. Não há informações se o condutor da carreta permaneceu no local para prestar socorro à vítima.

Quando a ambulância socorrista chegou ao local, apenas confirmou que a vítima já estava morta. Segundo pessoas da área, a pista não tem acostamento para o tráfego de ciclistas ou pedestres, o que pode ter influenciado no acidente. A vítima costumava fazer o trajeto diariamente para ir trabalhar ou se deslocar para comércios da região. Amigos e familiares lamentaram a morte de Chico, que era muito conhecido na comunidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

ciclista morre em acidente de trânsito
Polícia
