Vídeo: confusão após clássico Re-Pa resulta em homem apontando arma em restaurante

Uma confusão foi registrada dentro de um restaurante no bairro do Marco, em Belém, e assustou clientes na noite de domingo (1º/3) após o clássico entre Clube do Remo e Paysandu. Segundo relatos, o tumulto teria começado devido a um desentendimento após o resultado da partida. Durante a situação, um dos homens chegou a apontar uma arma de fogo para o outro.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram os envolvidos sendo contidos por outras pessoas que estavam no local. O caso foi filmado por um cliente que presenciou a cena. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os relatos são de que uma discussão teria ocorrido após comentários feitos sobre a partida de futebol. Um dos envolvidos, que estava armado, teria puxado o revólver e apontado para o outro homem envolvido na confusão.

Não há informações se os homens estavam juntos na mesma mesa ou se chegaram separados ao local. Outras pessoas que estavam ao redor precisaram intervir e seguraram os envolvidos para que não houvesse agressões físicas ou disparos no local, que estava muito movimentado. Alguns dos clientes chegaram a correr para se afastar ao notarem que um dos homens estava armado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.