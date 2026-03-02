PC prende investigado por estupros em série contra passageiras de mototáxi na Grande Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil no domingo (1º/3) suspeito de praticar uma série de roubos seguidos de estupro em Belém e Ananindeua. A prisão ocorreu no âmbito das investigações da operação “Coimbra”, deflagrada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Belém. Nesta terceira fase da ação, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra um homem, apontado como o último integrante do grupo criminoso ainda foragido.

De acordo com a PC, as vítimas solicitavam corridas de mototaxistas na saída de eventos e, durante o percurso, o trajeto era desviado e elas eram levadas para a passagem Coimbra, localizada em Ananindeua, onde os crimes ocorriam. Junto ao condutor da motocicleta, outros envolvidos acompanhavam a rota percorrida para a prática dos crimes. A primeira vítima compareceu à unidade policial no dia 14 de dezembro de 2025, quando iniciaram as investigações. Outras quatro mulheres registraram boletins de ocorrência relatando o mesmo caso.

Segundo a delegada Sawana Fontes, que conduziu as investigações, a captura ocorreu após compartilhamento de informações entre as equipes policiais envolvidas na operação. A articulação interinstitucional foi determinante para o êxito da operação, possibilitando o levantamento de informações precisas acerca do paradeiro do investigado, que estava na zona rural do município de Capitão Poço, na região nordeste do Pará.

“De posse dessas informações, repassamos a informação para a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Capitão Poço, para nos prestar apoio na realização de diligência para a efetivação da captura do suspeito”, relatou a delegada Sawana Fontes.

O investigado desempenhava papel central na estrutura criminosa, sendo o responsável por abordar as vítimas, oferecer transporte e conduzi-las a locais sem movimentação e com pouca iluminação, onde eram submetidas ao roubo e à violência sexual pelos integrantes do grupo.

Investigações

A primeira fase da operação aconteceu no dia 14 de fevereiro e culminou com a prisão de um dos envolvidos no crime. Já na tarde do dia 20, foi deflagrada a segunda fase da operação para localizar os outros três envolvidos que, junto do superior preso na primeira fase, cometiam os crimes.

As investigações foram intensificadas e, com base nos novos elementos probatórios, foi novamente representado pelas prisões preventivas e pelos mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, as equipes policiais foram recebidas com disparos de arma de fogo efetuados pelos investigados.

Houve reação proporcional da equipe policial, com o objetivo de cessar a agressão e preservar a integridade da equipe e de terceiros. Os autores dos disparos iniciais foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Nesta fase da operação, foram apreendidas uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo e três motocicletas.

O preso nesta última fase da operação foi conduzido à Delegacia de Polícia de Capitão Poço para lavratura dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. Com a prisão dele, a fase de captura dos integrantes do grupo criminoso investigado na Operação Coimbra foi concluída. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas.