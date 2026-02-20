Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia Civil prende investigados por estupros em série em Belém e Ananindeua

Um suspeito foi detido, dois morreram e um permanece foragido

Lívia Ximenes
fonte

A Operação Coimbra foi deflagrada em duas fases, nos dias 14 e 20 de fevereiro de 2026 (Divulgação)

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) deteve três investigados por roubos e estupros em série contra mulheres em Belém e Ananindeua. No último sábado (14) e nessa sexta-feira (20), as autoridades deflagraram a Operação Coimbra, com mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Um homem permanece foragido.

Os crimes aconteciam da seguinte maneira, na maioria dos casos: mulheres solicitavam corridas de motocicletas na saída de eventos e, no meio do percurso, o caminho era desviado. As vítimas foram levadas à passagem Coimbra, no bairro do Coqueiro, onde eram assaltadas e violentadas sexualmente. A primeira denúncia ocorreu no dia 14 de dezembro de 2025 e, em seguida, outras quatro mulheres relataram os crimes.

A ação da PC ocorreu em duas fases, sob coordenação da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), com o apoio da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (DEFEM) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Na primeira etapa, no dia 14 de fevereiro, os agentes prenderam um dos suspeitos. Na segunda, ocorrida dia 20 do mesmo mês, mais dois homens foram localizados.

“Junto ao condutor da motocicleta, outros envolvidos acompanhavam a rota percorrida para a prática dos crimes. A primeira vítima compareceu à delegacia no dia 14 de dezembro de 2025, momento em que iniciamos as investigações. Outras quatro mulheres registraram boletim relatando as mesmas ocorrências. Percebemos, então, que havia a mesma forma de agir, por isso juntamos todos esses casos. Estima-se que existam muitas outras vítimas dos criminosos”, contou a delegada Sawana Fontes, responsável pelas investigações. A delegada titular da DAV, Emanuela Amorim, relatou que, na ação dessa sexta-feira, os investigados dispararam contra a polícia, que reagiu: “Os autores dos disparos iniciais foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.”

