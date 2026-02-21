Mulher é resgatada após ser vítima de sequestro e agressões em Breu Branco, no sudeste paraense

Uma mulher, identificada como Elenice da Penha Azevedo, foi resgatada pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (20) após ser vítima de sequestro, agressão e cárcere privado em Breu Branco, no sudeste paraense, Conforme as primeiras informaçõe, ela foi retirada à força de sua residência, no bairro Batata, por volta das 15h, por quatro suspeitos: Raniel Ribeiro Garcia, Luan Cristian Alves Gomes, Max da Silva Rodrigues e Delma Garcia Ribeiro.

Após denúncias do crime, a polícia iniciou as buscas pela região. Os suspeitos e a vítima foram localizados por volta das 18h15, na avenida Galete. Elenice estava consciente, mas sob controle dos criminosos, segundo informações do portal Correio de Carajás.

Aos policiais, ela relatou que foi agredida ainda dentro da própria residência e levada em seguida para outro endereço, onde as ameaças e a violência continuaram. A mulher afirmou que os envolvidos teriam ligação com uma facção criminosa. A motivação do crime estaria relacionada a um suposto furto de uma televisão. No entanto, essa versão ainda não foi oficialmente confirmada.

Ainda durante as agressões, o grupo incendiou pertences pessoais em um imóvel vinculado a outra mulher citada nas acusações. Os policiais também identificaram indícios de que o grupo pretendia levar a vítima de volta à residência dela para continuar as agressões.

Os quatro detidos foram encaminhados para a delegacia da região. Com eles, a polícia apreendeu duas motocicletas, celulares e um televisor que teria sido retirado do local do suposto furto. Apesar das informações iniciais de que os suspeitos estariam armados, nenhuma arma foi localizada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.