Polícia

Polícia

Líder religioso é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Novo Repartimento

Suspeito foi preso durante a operação Mateus 7:15, Polícia Civil.; ao menos três pessoas denunciaram o líder religioso;

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso na manhã da última sexta-feira (20) em Novo Repartimento, no sudeste paraense. Segundo as investigações, o suspeito, que é líder religioso, é apontado como autor de ao menos três casos de violência sexual contra menores, ocorridos em diferentes períodos. Ele foi preso durante a operação Mateus 7:15, Polícia Civil.

O suspeito foi localizado e preso horas depois da denúncia, em uma área próxima ao Trevo do Índio, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Entre os casos investigados está o de uma mulher de 30 anos, que afirma ter sido abusada na infância. Ela procurou a polícia após descobrir que as duas filhas, de 15 e 11 anos, também teriam sido vítimas do mesmo homem.

Conforme o portal Correio de Carajás, uma das denúncias foi feita por uma criança que reconheceu a gravidade dos abusos depois de participar de uma atividade escolar sobre prevenção à violência sexual, como repasado pela Polícia Civil.

As investigações apontam ainda que o homem se aproveitava da posição de líder religioso para conquistar a confiança das vítimas e de seus familiares, o que teria facilitado a prática e a continuidade dos crimes ao longo dos anos.

Durante a prisão, realizada na casa do investigado, na zona rural, os policiais apreenderam duas armas de fogo. O material foi levado à delegacia, e o suspeito também deve responder por posse ilegal de arma. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

