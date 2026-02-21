Homem é morto a tiros dentro de casa por encapuzados em Bragança

Um homem identificado como Klebson Araújo foi morto a tiros na madrugada deste sábado (21) dentro de sua residência, em Bragança, no nordeste paraense. O crime ocorreu no bairro da Aldeia.

Segundo informações iniciais, três homens encapuzados chegaram ao local em duas motocicletas. Em seguida, invadiram a casa da vítima e efetuaram os disparos contra Klebson. Ainda de acordo com o levantamento inicial, todos eles estavam armados. Não há informações sobre a identidade dos criminosos.

De acordo com as primeiras informações, Klebson já possuía antecedentes criminais e registros na delegacia da. As causas do crime ainda não foram esclarecidas e os suspeitos ainda não foram localizados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.