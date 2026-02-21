Acidente entre moto e bicicleta deixa três pessoas feridas na avenida Independência, em Ananindeua

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta foi registrado na noite da última sexta-feira (21), na avenida Independência, nas proximidades da estrada do Icui-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Três pessoas ficaram feridas, sendo um idoso que estava na bicicleta, além do condutor e o carona da motocicleta, como mostram vídeos divulgados nas redes sociais.

O condutor da motocicleta e o ciclista aparecem bastante machucados nas imagens e, aparentemente, inconscientes após a colisão. Uma terceira pessoa também teria se ferido, porém com menor gravidade, segundo os registros.

A bicicleta ficou bastante danificada, com a roda traseira completamente torta devido ao impacto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas nem detalhes oficiais sobre as circunstâncias do acidente.

No entanto, informações iniciais que circulam nas redes sociais apontam que a moto teria atingido a bicicleta no momento em que o ciclista atravessava a via e acabou surpreendido pela colisão. A baixa iluminação no trecho pode ter contribuído para o acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.