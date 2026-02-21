Homem condenado por homicídio é preso em abordagem da PM em Santarém

Um homem identificado como Flávio Silva de Araújo, de 35 anos, foi preso nesta sexta-feira (20) durante a operação Ocupação VI, realizada pela Polícia Militar em Santarém. A prisão ocorreu na avenida Elias Pinto, no momento em que equipes da PM faziam uma abordagem de rotina a um veículo. Ao consultar os dados do motorista, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal do Júri e da Justiça Militar do Estado de Roraima.

De acordo com as informações do portal O Impacto, o suspeito já havia sido condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. O processo está relacionado a um caso ocorrido em 2014 e ainda está sujeito a recurso.

Segundo a polícia, ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou evitar a abordagem fazendo uma manobra brusca de retorno, mas foi alcançado rapidamente pelos militares. Durante a fiscalização, os agentes também identificaram irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação apresentada por ele, que apresentava sinais de falsificação.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou ter adquirido o documento pela internet utilizando o nome de outra pessoa. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.