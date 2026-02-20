Turistas são sequestrados, sofrem agressões e são abandonados em Bujaru

Dois turistas do Rio de Janeiro foram sequestrados, agredidos e abandonados na tarde da última quinta-feira (19), em uma estrada vicinal nas proximidades de Bujaru, município da região Nordeste do Pará. Os dois homens foram sequestrados em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde passavam o Carnaval.

Moradores da região socorreram os dois turistas que apresentavam diversos machucados pelo corpo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas estavam sem condições de falar. Eles foram sequestrados nas imediações de um posto de combustíveis nas margens da rodovia BR-316. A partir de então, os turistas começaram a sofrer violência.

As vítimas foram ameaçadas, agredidas fisicamente e abandonadas em uma área afastada, já no município de Bujaru, localizado a mais de uma hora de Ananindeua. Os dois homens foram largados em uma estrada vicinal e permaneceram no local até serem socorridos por pessoas que trafegavam pela região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou os dois turistas para o Hospital Municipal de Bujaru. A Polícia Militar tentou obter informações sobre o caso no hospital, mas as vítimas não estavam em condições de dar qualquer depoimento.

A população acionou a Polícia e prestou os primeiros socorros até a chegada do atendimento. Os dois turistas não foram identificados, nem foram divulgados detalhes sobre suspeitos. As vítimas foram transferidas para serem atendidas no Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso ainda não havia sido registrado na delegacia da região.