Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Turistas são sequestrados, sofrem agressões e são abandonados em Bujaru

Dois turistas do Rio de Janeiro foram sequestrados em um posto de combustíveis às margens da BR-316 em Ananindeua

O Liberal
fonte

Os dois turistas do Rio de Janeiro foram sequestrados em Ananindeua e abandonados em Bujaru. (Reprodução redes Sociais)

Dois turistas do Rio de Janeiro foram sequestrados, agredidos e abandonados na tarde da última quinta-feira (19), em uma estrada vicinal nas proximidades de Bujaru, município da região Nordeste do Pará. Os dois homens foram sequestrados em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde passavam o Carnaval.

Moradores da região socorreram os dois turistas que apresentavam diversos machucados pelo corpo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas estavam sem condições de falar. Eles foram sequestrados nas imediações de um posto de combustíveis nas margens da rodovia BR-316. A partir de então, os turistas começaram a sofrer violência.

As vítimas foram ameaçadas, agredidas fisicamente e abandonadas em uma área afastada, já no município de Bujaru, localizado a mais de uma hora de Ananindeua. Os dois homens foram largados em uma estrada vicinal e permaneceram no local até serem socorridos por pessoas que trafegavam pela região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou os dois turistas para o Hospital Municipal de Bujaru. A Polícia Militar tentou obter informações sobre o caso no hospital, mas as vítimas não estavam em condições de dar qualquer depoimento.

A população acionou a Polícia e prestou os primeiros socorros até a chegada do atendimento. Os dois turistas não foram identificados, nem foram divulgados detalhes sobre suspeitos. As vítimas foram transferidas para serem atendidas no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. 

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso ainda não havia sido registrado na delegacia da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

sequestro

sequestro de turistas

Ananindeua

Bujaru
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

O suspeito pelo crime ocorrido em Marabá contra uma adolescente de 16 anos foi encontrado em Balneário Pinhal (RS)

20.02.26 21h50

POLÍCIA

Turistas são sequestrados, sofrem agressões e são abandonados em Bujaru

Dois turistas do Rio de Janeiro foram sequestrados em um posto de combustíveis às margens da BR-316 em Ananindeua

20.02.26 20h54

POLÍCIA

PRF apreende carga de incenso ilegal transportada em ônibus na BR-316, em Castanhal

Produto de origem estrangeira sem registro na Anvisa representa risco à saúde pública

20.02.26 18h43

POLÍCIA

Operação ‘Carnaval Seguro 2026’ reduz índices de criminalidade no Pará

De acordo com a Segup, tiveram quedas de 44% em furtos, 41% em roubos e 30% em homicídios, quando comparado com o mesmo período de 2025

20.02.26 15h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

feminicídio

Integrante da Mangueira é encontrada morta depois de faltar ao desfile

Laissa Cristina dos Santos, de 31 anos, foi achada em decomposição e companheiro é o principal suspeito do crime

19.02.26 23h03

ROUBO

Vídeo registra dois homens de moto assaltando mulher no bairro da Cremação, em Belém

A ação criminosa ocorreu na rua Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela

20.02.26 10h37

PRESA

Investigada por organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas, é presa no Pará

A mulher estava em um imóvel no bairro do Castanheira, em Belém

20.02.26 9h37

INVESTIGAÇÃO

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

19.02.26 11h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda