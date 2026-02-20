Capa Jornal Amazônia
Operação ‘Carnaval Seguro 2026’ reduz índices de criminalidade no Pará

De acordo com a Segup, tiveram quedas de 44% em furtos, 41% em roubos e 30% em homicídios, quando comparado com o mesmo período de 2025

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra agentes de segurança pública durante a operação "Carnaval Seguro 2026". (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Os números de criminalidade durante a operação “Carnaval 2026”, deflagrada em 70 localidades do Pará, diminuíram. É o que aponta o balanço da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgado nesta sexta-feira (20/2). De acordo com a Segup, tiveram quedas de 44% em furtos, 41% em roubos e 30% em homicídios, quando comparado com o mesmo período de 2025.

Com reforço de 4,8 mil agentes de segurança, as ações repressivas concentraram-se em abordagens, atendimentos de ocorrências e na prevenção, destaca o secretário titular da Segup, Ed-lin Anselmo.

“A diminuição da criminalidade tem sido uma marca registrada desta gestão, resultado disso é que tivemos um carnaval pacífico com queda significativa nos índices de homicídios, roubo e furto. Isso demonstra que as estratégias implementadas na 'Operação Carnaval Seguro 2026' foram eficazes, com nossas ações de reforço nos principais municípios do Estado e na Região Metropolitana, proporcionando mais segurança para aqueles que aproveitaram o feriado prolongado”, afirmou.

Índices

O balanço apresentado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) apontou que, no período de 13 a 18 de fevereiro, foram registrados 937 furtos, 320 roubos, 21 homicídios e 335 casos de lesão corporal. No ano passado, no mesmo período, foram 1.677 furtos, 541 roubos, 30 homicídios e 409 ocorrências de lesão corporal. 

Quando comparado com 2018, as reduções ficam ainda mais expressivas. Em furtos, foram 1.990 ocorrências, com redução de 53%; em roubos, com 1.815 casos, a redução é de 82%; em homicídios, com 74 registros, a redução é de 72%; por fim, lesão corporal com 489 casos e queda de 31%.

RMB

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), também foram registradas reduções em comparação ao feriado de 2025. O número dos registros de furtos diminuiu em 55% com 327 casos, de roubos em 41% com 196 casos e 63% em homicídios com 3 casos. 

Produtividade 

Nesta primeira etapa da operação foram realizadas um total de 20 mil abordagens, entre pedestres, carros, vans, ônibus, embarcações, motociclistas e ciclistas. As ações resultaram ainda em 1.219 boletins registrados, 341 pessoas conduzidas, 178 procedimentos instaurados e 294 prisões efetuadas, além de 1.335 fiscalizações de estabelecimentos. Foram apreendidos 3,8 kg de entorpecentes, 12 veículos roubados, 19 armas, 116 munições e uma pessoa foi presa por quebra de monitoramento.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu 35 acidentes com animais aquáticos, além de promover 35 atendimentos pré-hospitalares, 2.423 advertências e orientações e distribuir 268 pulseiras de identificação.

No trânsito, os órgãos de fiscalização realizaram 10.735 infrações, 28 infrações do artigo 165 (lei seca), 21 boletins registrados por alcoolemia e 2.214 testes de alcoolemia. Na parte de exames, foram 363 por lesão corporal, 83 análises de drogas de abuso e 13 perícias veiculares.

Participaram da Operação “Carnaval Seguro 2026” as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Científica do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Graesp e GFlu, Centro Integrado de Operações (CIOp), guardas municipais e órgãos de fiscalização de trânsito dos municípios.

