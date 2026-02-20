Homem é preso suspeito de estuprar vizinha com deficiência mental e engravidá-la em Belém

Um homem investigado pelo estupro de uma vizinha com deficiência mental foi preso nesta sexta-feira (20/2), durante a operação “Réptil”, deflagrada em Belém. O caso foi denunciado na Delegacia por uma tia da vítima, após ela dar à luz um bebê.

O nascimento da criança surpreendeu os familiares, que não tinham conhecimento da gravidez. Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos.

“No curso da investigação, a vítima relatou que o suspeito manteve conjunção carnal com ela desde os 11 anos de idade, situação que se estendeu por toda a adolescência e início da vida adulta”, informou o delegado Janilson Gomes, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD).

Paternidade comprovada

Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que ambos mantinham relação de proximidade. Durante os trâmites do processo, o investigado realizou coleta de material genético para exame de comparação de DNA, que confirmou a paternidade da criança.

De acordo com a PC, o caso revela dinâmica típica de grooming, que, no âmbito do combate à violência sexual contra criança e adolescente, nomeia a prática na qual o predador “prepara” a vítima para a vida sexual, fazendo-o de forma precoce e criminosa, a fim de naturalizar o abuso.

O mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido, e o homem foi conduzido à unidade policial para as providências legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.