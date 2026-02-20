Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar vizinha com deficiência mental e engravidá-la em Belém

Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos

O Liberal

Um homem investigado pelo estupro de uma vizinha com deficiência mental foi preso nesta sexta-feira (20/2), durante a operação “Réptil”, deflagrada em Belém. O caso foi denunciado na Delegacia por uma tia da vítima, após ela dar à luz um bebê. 

O nascimento da criança surpreendeu os familiares, que não tinham conhecimento da gravidez. Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos.

“No curso da investigação, a vítima relatou que o suspeito manteve conjunção carnal com ela desde os 11 anos de idade, situação que se estendeu por toda a adolescência e início da vida adulta”, informou o delegado Janilson Gomes, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD).

Paternidade comprovada 

Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que ambos mantinham relação de proximidade. Durante os trâmites do processo, o investigado realizou coleta de material genético para exame de comparação de DNA, que confirmou a paternidade da criança.

De acordo com a PC, o caso revela dinâmica típica de grooming, que, no âmbito do combate à violência sexual contra criança e adolescente, nomeia a prática na qual o predador “prepara” a vítima para a vida sexual, fazendo-o de forma precoce e criminosa, a fim de naturalizar o abuso.

O mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido, e o homem foi conduzido à unidade policial para as providências legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

suspeito de estuprar

vizinha

deficiência mental

engravidá-la

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar vizinha com deficiência mental e engravidá-la em Belém

Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos

20.02.26 14h50

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de envolvimento em caso de estupro coletivo em Marabá é solto pela Justiça

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou provas que indicariam a falta de elementos suficientes para justificar a prisão

20.02.26 13h41

APREENSÃO

Carga de incenso ilegal é apreendida em ônibus na BR-316, em Castanhal

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (19)

20.02.26 11h16

ROUBO

Vídeo registra dois homens de moto assaltando mulher no bairro da Cremação, em Belém

A ação criminosa ocorreu na rua Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela

20.02.26 10h37

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

feminicídio

Integrante da Mangueira é encontrada morta depois de faltar ao desfile

Laissa Cristina dos Santos, de 31 anos, foi achada em decomposição e companheiro é o principal suspeito do crime

19.02.26 23h03

ROUBO

Vídeo registra dois homens de moto assaltando mulher no bairro da Cremação, em Belém

A ação criminosa ocorreu na rua Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela

20.02.26 10h37

PRESA

Investigada por organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas, é presa no Pará

A mulher estava em um imóvel no bairro do Castanheira, em Belém

20.02.26 9h37

ENTORPECENTES

Rotam prende suspeito de tráfico de drogas e apreende mil porções de pasta base em Icoaraci

A ação ocorreu após denúncia anônima repassada aos policiais militares

20.02.26 7h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda