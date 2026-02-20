Homem é preso suspeito de estuprar vizinha com deficiência mental e engravidá-la em Belém
Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos
Um homem investigado pelo estupro de uma vizinha com deficiência mental foi preso nesta sexta-feira (20/2), durante a operação “Réptil”, deflagrada em Belém. O caso foi denunciado na Delegacia por uma tia da vítima, após ela dar à luz um bebê.
O nascimento da criança surpreendeu os familiares, que não tinham conhecimento da gravidez. Segundo as autoridades, a família passou a questionar a vítima sobre a paternidade da criança, sendo apontado como suspeito um vizinho, que reside nas proximidades há muitos anos.
“No curso da investigação, a vítima relatou que o suspeito manteve conjunção carnal com ela desde os 11 anos de idade, situação que se estendeu por toda a adolescência e início da vida adulta”, informou o delegado Janilson Gomes, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD).
Paternidade comprovada
Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que ambos mantinham relação de proximidade. Durante os trâmites do processo, o investigado realizou coleta de material genético para exame de comparação de DNA, que confirmou a paternidade da criança.
De acordo com a PC, o caso revela dinâmica típica de grooming, que, no âmbito do combate à violência sexual contra criança e adolescente, nomeia a prática na qual o predador “prepara” a vítima para a vida sexual, fazendo-o de forma precoce e criminosa, a fim de naturalizar o abuso.
O mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido, e o homem foi conduzido à unidade policial para as providências legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.
