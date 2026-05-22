VÍDEO: Briga generalizada com pedaços de madeira causa tumulto no bairro do Marco

Uma confusão generalizada foi registrada na noite desta sexta-feira (22) em um estabelecimento localizado na Travessa Estrella, no bairro do Marco, em Belém. Vídeos mostram o momento em que vizinhos e funcionários do local entram em confronto físico em meio à rua.

Segundo relatos, a discussão teria começado após reclamações relacionadas ao movimento intenso de carros provocado pelo funcionamento do estabelecimento. A situação evoluiu para agressões com pedaços de madeira, causando correria e assustando clientes que estavam no local.

VEJA MAIS

Diante da confusão, os funcionários decidiram encerrar as atividades. A Polícia Militar do Pará foi acionada e chegou ao endereço por volta das 20h15 para controlar a ocorrência e apurar os fatos.