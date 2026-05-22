Três homens morrem em operação policial na Cabanagem, em Belém

Três homens morreram em uma intervenção policial realizada na quinta-feira (21), na área do Panorama XXI, bairro Cabanagem, em Belém. A ação foi conduzida por agentes do 24º Batalhão da Polícia Militar, no âmbito da Operação Game Over 2.0. Armas e munições foram apreendidas.

Segundo as informações policiais, a operação teve início após denúncias de moradores que relataram que integrantes de uma facção criminosa estariam reunidos em um sítio localizado na Rua do Una, planejando um possível ataque contra agentes de segurança pública.

Os militares se deslocaram até o endereço indicado e, ainda conforme a PM, foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve confronto e três suspeitos foram baleados durante a ação. Os homens chegaram a ser socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com as informações policiais, no local onde ocorreu a operação havia uma festa com consumo de bebidas alcoólicas e presença de entorpecentes. A ocorrência foi registrada. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da ocorrência. Até o momento, as identidades dos mortos não foram divulgadas oficialmente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.