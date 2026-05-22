Ex-presidiário é morto a tiros dentro da própria casa em Xinguara

Um homem identificado como Thauene Vieira Lima foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada desta sexta-feira (22), no setor Marajoara II, em Xinguara, no Sul do Pará. O crime ocorreu na Rua das Esmeraldas, quando a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo. Não há informações sobre quem cometeu o homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 17º BPM foram acionadas por volta das 2h30 após a denúncia de um homem assassinado. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Thauene já sem vida, com marcas de tiros.

Segundo relatos repassados à polícia, a mãe da vítima havia saído de casa durante a noite para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, acompanhada do companheiro. Quando retornaram à residência, encontraram o jovem morto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e os socorristas somente confirmaram o óbito. Em seguida, o corpo foi removido por uma funerária. Ainda conforme informações repassadas aos policiais, Thauene Vieira Lima havia saído recentemente de um presídio em Belém. A mãe dele informou que o filho era usuário de drogas e possuía antecedentes policiais.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil de Xinguara conduz as investigações e deve apurar as circunstâncias do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.