Incêndio mobiliza bombeiros em residencial de Marituba

Um incêndio foi registrado na noite desta quinta-feira (21) em um dos blocos do Residencial Viver Melhor Marituba, em Marituba, na região metropolitana de Belém. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram na ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou maiores detalhes a respeito dos danos causados pelo sinistro.

De acordo com relatos de moradores da área, o princípio de incêndio teria sido provocado por uma sobrecarga na rede de energia elétrica, possivelmente associada a supostas ligações clandestinas.