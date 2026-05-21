Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010

Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (21), na BR-010, próximo ao bairro Nagibão, em Paragominas, no Pará. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. A dinâmica exata do acidente ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

Com a violência do impacto, os dois veículos pegaram fogo ainda na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e demais autoridades de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e controlar as chamas.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre o estado de saúde de possíveis sobreviventes.