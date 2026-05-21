Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010

Grave acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (21), próximo ao bairro Nagibão

O Liberal
fonte

Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010. (Reprodução/ BO Paragominas)

Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (21), na BR-010, próximo ao bairro Nagibão, em Paragominas, no Pará. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. A dinâmica exata do acidente ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

Com a violência do impacto, os dois veículos pegaram fogo ainda na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e demais autoridades de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e controlar as chamas.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre o estado de saúde de possíveis sobreviventes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010

Grave acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (21), próximo ao bairro Nagibão

21.05.26 22h59

VIOLÊNCIA

Adolescente sobrevive após fingir estar morta durante sessão de tortura em Altamira

Jovem de 17 anos foi sequestrada por integrantes de facção criminosa, atacada com golpes de arma branca e conseguiu escapar do cativeiro

21.05.26 22h40

SUSTO!

Incêndio mobiliza bombeiros em residencial de Marituba

Não há relatos sobre feridos

21.05.26 22h30

PARÁ

Mulher morre em confronto com a PM após invadir casa em Santo Antônio do Tauá

Com a suspeita, a polícia apreendeu uma arma de fabricação caseira, que teria sido utilizada durante a troca de tiros

21.05.26 21h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PM prende suspeito de esfaquear mulher dentro de lavanderia em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia e foi registrado por uma câmera de segurança. Após a captura, a vítima reconheceu o suspeito

21.05.26 9h07

POLÍCIA

‘Vou te furar’: Mulher é esfaqueada dentro de lavanderia no bairro do Aurá, em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)

20.05.26 21h32

POLÍCIA

Mais de 190 pessoas são presas durante a 6ª fase da operação ‘Ponto Crítico’, no Pará

Na manhã desta quinta-feira (21), os agentes foram às ruas cumprir mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em 106 cidades do estado

21.05.26 10h41

POLÍCIA

Condenado a 49 anos de prisão pela morte de cabeleireiros, homem é baleado em Marabá

A vítima estava em um carro modelo Mobi quando dois homens em uma moto se aproximaram e a alvejaram no rosto na noite de quarta-feira (20/5)

21.05.26 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda