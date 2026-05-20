‘Vou te furar’: Mulher é esfaqueada dentro de lavanderia no bairro do Aurá, em Ananindeua

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de latrocínio na madrugada desta quarta-feira (20), dentro de uma lavanderia localizada no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 3h45, quando a vítima lavava roupas no local. Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não tinha sido encontrado.

A mulher, que não será identificada por questões de segurança, foi atingida com três facadas, sendo uma no pescoço, outra no braço, atingindo a clavícula, e uma terceira na perna.

Ela foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde recebeu o atendimento médico necessário, e teve alta ao longo do dia, segundo pessoas próximas à família da vítima.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entra na lavanderia usando capacete. Com uma faca nas mãos, ele anuncia o assalto e exige o celular da vítima.

“Me dá o teu celular”, diz o homem. Em seguida, após uma resposta da mulher que não é possível compreender nas imagens, o suspeito ameaça: “Eu vou te furar”.

De acordo com pessoas próximas à vítima, o homem teria passado a mão nas partes íntimas da mulher. Ela reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito, como mostram as imagens de segurança.

Durante a agressão, o criminoso desferiu as facadas. Uma das facadas atingiu a clavícula da vítima, causando uma pequena fissura.

Em nota, a Polícia Militar informou que "uma equipe do 30º Batalhão foi acionada para prestar apoio a uma mulher que havia sofrido uma tentativa de roubo e na ação foi ferida com uma arma branca". Segundo a PM, no local, "uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros e posteriormente encaminhou a vítima para uma unidade de saúde, onde foi constatado que ela não corria risco de morte". A PM informou ainda que o "30º Batalhão também reforçou o policiamento na área e realiza buscas para identificar e prender os suspeitos".